В Полтаве вертолет Ми-2 убрали с постамента всего через сутки

Фото: интернет издание "Полтавщина"

В Полтаве вертолет Ми-2, который 17 сентября установили на месте бывшего памятника Петра I, уже убрали

Об этом пишут местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

Стоит отметить, что он простоял на пьедестале всего сутки.

Сначала планировалось, что вертолет будет стоять три недели, однако обстоятельства изменили планы и 18 сентября вечером его демонтировали.

Напомним, экспонат устанавливали как временную инсталляцию к 10-летию создания 18-й отдельной бригады армейской авиации. Полтавчане по-разному восприняли идею: одни считали ее интересной фотозоной и честью военных, другие высказывали опасения относительно безопасности.