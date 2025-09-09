Фото из открытых источников

Жители Полтавы заметили, как изменилась зона, где раньше стоял памятник российскому царю Петру. Теперь там установили эстетический декор

Такие видео публикуют в местных Telegram-каналах, передает RegioNews.

Местные жители показали, как сейчас выглядит место, где раньше был памятник русскому царю. Теперь здесь установили гигантский тростник. Таким образом, вместо русского символа там появилась оригинальная фотозона.

Напомним, что памятник российскому царю в Полтаве был снесен еще в феврале 2025 года. Демонтаж прошел благодаря неравнодушным гражданам и без привлечения бюджетных средств. До этого три года Петр стоял обмотанный черным пакетом.