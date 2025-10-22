13:40  22 октября
22 октября 2025, 19:55

Стрелял в полицейского: в Полтавской области мужчину задержали за покушение на убийство правоохранителя

22 октября 2025, 19:55
Фото: Нацполиция
Инцидент произошел в поселке Чернухи Лубенского района. Задержанному уже сообщили о подозрении

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

21 октября 62-летний местный житель выстрелил в работника сектора реагирования патрульной полиции. К счастью, никто не пострадал. Теперь мужчина получил подозрение в покушении на убийство работника правоохранительного органа.

"При процессуальном руководстве Пирятинского отдела Лубенской окружной прокуратуры фигурант сообщен о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - сообщили правоохранители.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении двум правоохранителям в Киеве, которые 17 октября избили мужчину возле здания Голосеевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Правоохранители нанесли потерпевшему многочисленные удары по голове и телу, в результате чего он получил множественные ушибы.

