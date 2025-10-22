Фото: Нацполіція

Інцидент стався в селищі Чорнухи Лубенського району. Затриманому вже повідомили про підозру

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

21 жовтня 62-річний місцевий житель вистрелив у працівника сектору реагування патрульної поліції. На щастя, ніхто не постраждав. Тепер чоловік отримав підозру у замаху на вбивство працівника правоохоронного органу.

"За процесуального керівництва Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу", - повідомили правоохоронці.

Як повідомлялось, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом правоохоронцям у Києві, які 17 жовтня побили чоловіка поблизу будівлі Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Правоохоронці нанесли потерпілому численні удари по голові та тілу, внаслідок чого він отримав множинні забої.