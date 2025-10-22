13:40  22 жовтня
На Закарпатті затримали чоловіка, який погрожував людям гвинтівкою
09:30  22 жовтня
У Green Gray назвали причину смерті Андрія Дизеля Яценка
07:28  22 жовтня
Момент прильоту "Італмаса" у Сумах потрапив на відео
22 жовтня 2025, 19:55

Стріляв у поліцейського: на Полтавщині чоловіка затримали за замах на вбивство правоохоронця

22 жовтня 2025, 19:55
Фото: Нацполіція
Інцидент стався в селищі Чорнухи Лубенського району. Затриманому вже повідомили про підозру

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

21 жовтня 62-річний місцевий житель вистрелив у працівника сектору реагування патрульної поліції. На щастя, ніхто не постраждав. Тепер чоловік отримав підозру у замаху на вбивство працівника правоохоронного органу.

"За процесуального керівництва Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу", - повідомили правоохоронці.

Як повідомлялось, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом правоохоронцям у Києві, які 17 жовтня побили чоловіка поблизу будівлі Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Правоохоронці нанесли потерпілому численні удари по голові та тілу, внаслідок чого він отримав множинні забої.

поліція Полтавська область замах на вбивство
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Старт опалювального сезону в Україні під загрозою: у парламенті попередили про дефіцит газу
22 жовтня 2025, 21:11
Українцям роздаватимуть по 20 тис. грн на зиму: хто отримає допомогу і як
22 жовтня 2025, 21:05
На Дніпропетровщині двоє чоловіків вбили пенсіонера і викрали його заощадження
22 жовтня 2025, 21:04
У Вінниці на території лікарні отруїли собак: деталі вандалізму
22 жовтня 2025, 20:54
На Полтавщині вибухотехніки знищили бойову частину ворожого БпЛА
22 жовтня 2025, 20:45
Розкрадання коштів на ремонті укриття в лікарні: на Запоріжжі розпочали розслідування
22 жовтня 2025, 20:25
"Росія нахабніє": дрон влучив у дитсадок у Харкові, загинув комунальник, 10 поранених - відео прильоту
22 жовтня 2025, 20:24
Ексначальник ДСНС Харківщини врятував дітей із дитсадка після удару дронами
22 жовтня 2025, 20:17
У Львові "нарко-бізнесмени" виростили канабісу на понад 3 мільйони
22 жовтня 2025, 19:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
