В Тернопольской области мужчина ударил ножом полицейского во время проверки документов
Следователи полиции объявили подозрение жителю Залозецкого общества за насилие в отношении правоохранителя
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Инцидент произошел во вторник, 20 октября, около 13:00 на территории Зборовского общества. Сотрудники полиции остановили мужчину для проверки документов. Он начал вести себя агрессивно и пытался скрыться. Во время преследования он вытащил нож и нанес два ножевых ранения полицейскому.
Полицейские задержали нападающего – 54-летнего жителя одного из сел Залозецкой общины.
За совершенное мужчине грозит ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
Как сообщалось, двое иностранцев устроили резню на заправке в Тернопольской области. Один из них погиб.