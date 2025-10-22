13:40  22 октября
На Закарпатье задержан мужчина, который угрожал людям винтовкой
09:30  22 октября
В Green Gray назвали причину смерти Андрея Дизеля Яценко
07:28  22 октября
Момент прилета "Италмаса" в Сумах попал на видео
UA | RU
UA | RU
22 октября 2025, 14:58

В Тернопольской области мужчина ударил ножом полицейского во время проверки документов

22 октября 2025, 14:58
Читайте також українською мовою
фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области
Читайте також
українською мовою

Следователи полиции объявили подозрение жителю Залозецкого общества за насилие в отношении правоохранителя

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Инцидент произошел во вторник, 20 октября, около 13:00 на территории Зборовского общества. Сотрудники полиции остановили мужчину для проверки документов. Он начал вести себя агрессивно и пытался скрыться. Во время преследования он вытащил нож и нанес два ножевых ранения полицейскому.

Полицейские задержали нападающего – 54-летнего жителя одного из сел Залозецкой общины.

За совершенное мужчине грозит ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщалось, двое иностранцев устроили резню на заправке в Тернопольской области. Один из них погиб.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернопольская область полицейский полиция ножевое ранение нож
В Тернопольской области продавец обворовал магазин, в котором работал
22 октября 2025, 13:39
В Тернопольской области руководитель колледжа организовал коррупционную схему на мужчинах призывного возраста
21 октября 2025, 11:59
В Тернопольской области задержали мужчину, который за $12 тысяч обещал "решить" оставление воинской части
20 октября 2025, 18:24
Все новости »
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
$14 тысяч за побег в Беларусь: в Тернопольской области будут судить 37-летнего мужчину, который организовал мошенническую схему "выезда за границу"
22 октября 2025, 15:41
НАБУ провело обыски у должностных лиц Полтавской ОВА по делу о хищении средств на фортификациях
22 октября 2025, 15:14
В Днепре спасают жизнь женщины, которой выстрелили в лицо
22 октября 2025, 14:55
В Киеве диверсант планировал взрыв по заказу
22 октября 2025, 14:30
В Одессе будут судить участников преступной группировки, требовавших у граждан надуманные долги
22 октября 2025, 14:19
Во Львове мотоцикл столкнулся с Ford: погибла несовершеннолетняя пассажирка
22 октября 2025, 14:14
Среди целей ТЦК и объект Сил обороны: российский агент в Одесской области готовил теракты
22 октября 2025, 13:55
На Закарпатье задержан мужчина, который угрожал людям винтовкой
22 октября 2025, 13:40
В Тернопольской области продавец обворовал магазин, в котором работал
22 октября 2025, 13:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »