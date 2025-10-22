В Тернопольской области мужчина ударил ножом полицейского во время проверки документов

фото: Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Инцидент произошел во вторник, 20 октября, около 13:00 на территории Зборовского общества. Сотрудники полиции остановили мужчину для проверки документов. Он начал вести себя агрессивно и пытался скрыться. Во время преследования он вытащил нож и нанес два ножевых ранения полицейскому.

Полицейские задержали нападающего – 54-летнего жителя одного из сел Залозецкой общины.

За совершенное мужчине грозит ограничение свободы сроком до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

