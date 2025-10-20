10:55  20 октября
20 октября 2025, 09:40

В Киеве возле ТЦК правоохранители избили мужчину: им сообщено о подозрении

20 октября 2025, 09:40
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении двум правоохранителям в Киеве, которые 17 октября избили мужчину возле здания Голосеевского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки 

Об этом информирует пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, правоохранители нанесли потерпевшему многочисленные удары по голове и телу, в результате чего он получил множественные ушибы.

Инцидент произошел после того, как мужчина распил в салоне автомобиля перечный баллончик.

Двум правоохранителям сообщено о подозрении в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа по части 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины.

Потерпевший направлен на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить уровень физических повреждений от избиения.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет.

Напомним, по материалам ДБР будут судить правоохранителя из Ровенской области, который в состоянии опьянения совершил смертельное ДТП. Погибла 51-летняя женщина, а также сильно пострадала 15-летняя девочка. Уровень алкоголя в крови мужчины достигал 1,9 промилле.

