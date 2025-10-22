09:30  22 октября
На Закарпатье задержан мужчина, который угрожал людям винтовкой

22 октября 2025, 13:40
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Инцидент произошел 21 октября около 22:45. Все началось с конфликта мужчин возле одного из кафе на улице Счастливой в городе Перечин

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

37-летний местный житель начал ссориться с незнакомцами. Во время ссоры он достал из багажника собственного автомобиля винтовку и начал угрожать мужчинам физической расправой, нацелив на них оружие.

Когда мужчина узнал, что очевидцы вызвали правоохранителей, он скрылся с места событий. Его впоследствии разыскали и задержали. У мужчины изъяли оружие, которым он угрожал — предварительно установлено, что это пневматическая винтовка. Сейчас его поместили в изолятор временного содержания.

"Следователи квалифицировали действия мужчины по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство, совершенное с применением оружия. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Одессе водитель Range Rover открыл стрельбу по пешеходам на Фонтанской дороге после ссоры, которая началась из-за перехода дороги. По данным следствия, мужчина несколько раз выстрелил в сторону людей из травматического пистолета.

