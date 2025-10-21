11:45  21 октября
Хотели относить СССР: в Киеве разоблачили неокоммунистическую организацию
08:22  21 октября
Двойное убийство пенсионеров на Закарпатье: к делу причастны несовершеннолетние
08:29  21 октября
Ударил полтавчанина битой по голове: нападавшего взяли под стражу
21 октября 2025, 15:19

В Полтавской области огласили приговор мужчинам, напавшим на военнослужащих ТЦК

21 октября 2025, 15:19
иллюстративное фото: из открытых источников
В Кременчуге объявили приговор мужчинам, напавшим на военнослужащих ТЦК с газовым баллончиком и палкой. Оба заключили соглашения с прокурором о признании виновности и получили условные сроки наказания

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на приговор суда.

Напомним, происшествие произошло в мае текущего года в Кременчуге. Один из мужчин вступил в словесный конфликт с военнослужащими ТЦК и СП из-за проверки военно-учетных документов. Впоследствии на помощь мужчине прибыли его братья.

Один из мужчин получил газовый баллончик и распилил его в лицо военным, в результате чего один из них получил ожоги глаз и лица. После этого все трое продолжили агрессивные действия, преследовали военных, били ногами служебный автомобиль, а один из них телескопической палкой разбил лобовое стекло и зеркало.

Сумма причиненного материального ущерба составила 7643 грн. На суде оба обвиняемых, которые были активными участниками конфликта, не отрицали свою вину в совершенных преступлениях и заключили с прокурором соглашения о признании виновности.

Суд назначил им следующее наказание:

  • для Сергея Щ. – 2 года лишения свободы с испытательным сроком в один год;
  • для Ивана К. – 4 года лишения свободы с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.

Напомним, в Полтавской области появился мемориал погибшим работникам ТЦК. Его установили в Кобеляках.

16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все публикации »
