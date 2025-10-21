В Полтавской области огласили приговор мужчинам, напавшим на военнослужащих ТЦК

иллюстративное фото: из открытых источников

В Кременчуге объявили приговор мужчинам, напавшим на военнослужащих ТЦК с газовым баллончиком и палкой. Оба заключили соглашения с прокурором о признании виновности и получили условные сроки наказания

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на приговор суда.

Напомним, происшествие произошло в мае текущего года в Кременчуге. Один из мужчин вступил в словесный конфликт с военнослужащими ТЦК и СП из-за проверки военно-учетных документов. Впоследствии на помощь мужчине прибыли его братья.

Один из мужчин получил газовый баллончик и распилил его в лицо военным, в результате чего один из них получил ожоги глаз и лица. После этого все трое продолжили агрессивные действия, преследовали военных, били ногами служебный автомобиль, а один из них телескопической палкой разбил лобовое стекло и зеркало.

Сумма причиненного материального ущерба составила 7643 грн. На суде оба обвиняемых, которые были активными участниками конфликта, не отрицали свою вину в совершенных преступлениях и заключили с прокурором соглашения о признании виновности.

Суд назначил им следующее наказание:

для Сергея Щ. – 2 года лишения свободы с испытательным сроком в один год;

для Ивана К. – 4 года лишения свободы с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев.

