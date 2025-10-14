07:17  14 октября
14 октября 2025, 09:46

В Полтаве иностранец пытал и насиловал женщину, которую заманил в гости: дело передали в суд

14 октября 2025, 09:46
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
Следователи полиции Полтавщины завершили досудебное расследование уголовного производства в отношении иностранца, причастного к пыткам женщины. Дело передано в суд

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 37-летний иностранец обвиняется в незаконном лишении свободы, пытках, угрозах убийством, совершении действий сексуального характера и завладении имуществом украинки, передан в суд. Ему грозит срок заключения от 7 до 10 лет.

Расследование установило, что в июле этого года мужчина пригласил к себе женщину, с которой он познакомился в Интернете. Через несколько недель после ее приезда он начал проявлять агрессию из-за ревности, применяя физическую силу и издеваясь над ней.

Потерпевшей удалось связаться с родственницей и сообщить о ситуации, после чего она обратилась в полицию по номеру 112.

По словам Сергея Рекуна, первого заместителя начальника полиции Полтавщины, досудебное расследование завершено, материалы направлены в Шевченковский районный суд Полтавы.

Иностранцу инкриминируют:

  • ч. 1 ст. 127 – пытки;
  • ч. 2 ст. 146 – незаконное лишение свободы или похищение человека;
  • ч. 1 ст. 129 – угроза убийством;
  • ч. 2 ст. 152 – изнасилование;
  • ч. 1 ст. 153 – сексуальное насилие;
  • ч. 4 ст. 186 – грабеж в условиях военного положения.

Напомним, злоумышленник был задержан в августе. Правоохранители установили, что мужчина имеет вид на постоянное проживание в Украине и проживает в Полтаве.

Ранее в Полтавской области женщине сообщили о подозрении за то, что она издевалась над матерью. 38-летняя жительница Новооржицкого общества регулярно угрожала ей физической расправой и оскорбляла потерпевшую, вызывая ей психологические страдания.

Полтава иностранец женщина издевательство изнасилование суд расследование
