У Полтаві іноземець катував і ґвалтував жінку, яку заманив у гості: справу передали до суду

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 37-річного іноземця обвинувачують у незаконному позбавленні волі, катуванні, погрозах вбивством, скоєнні дій сексуального характеру та заволодінні майном українки, передано до суду. Йому загрожує строк ув'язнення від 7 до 10 років.

Розслідування встановило, що в липні цього року чоловік запросив до себе жінку, з якою познайомився в Інтернеті. Через кілька тижнів після її приїзду він почав проявляти агресію через ревнощі, застосовуючи фізичну силу та знущаючись над нею.

Потерпілій вдалося зв’язатися з родичкою та повідомити про ситуацію, після чого та звернулася до поліції за номером 112.

За словами Сергія Рекуна, першого заступника начальника поліції Полтавщини, досудове розслідування завершено, матеріали скеровані до Шевченківського районного суду Полтави.

Іноземцю інкримінують:

ч. 1 ст. 127 – катування;

ч. 2 ст. 146 – незаконне позбавлення волі або викрадення людини;

ч. 1 ст. 129 – погроза вбивством;

ч. 2 ст. 152 – зґвалтування;

ч. 1 ст. 153 – сексуальне насильство;

ч. 4 ст. 186 – грабіж в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, зловмисника затримали в серпні. Правоохоронці встановили, що чоловік має посвідку на постійне проживання в Україні і мешкає в Полтаві.

