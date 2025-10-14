11:15  14 жовтня
У Львові затримали агентів РФ, які думали, що працюють на СБУ
07:17  14 жовтня
ХАМАС відпустив заручника з Донецька: Максим Харкін провів у полоні два роки
01:35  14 жовтня
В Україні подорожчало будівництво житла
14 жовтня 2025, 09:46

У Полтаві іноземець катував і ґвалтував жінку, яку заманив у гості: справу передали до суду

14 жовтня 2025, 09:46
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Слідчі поліції Полтавщини завершили досудове розслідування кримінального провадження стосовно іноземця, причетного до катування жінки. Справу передано до суду

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 37-річного іноземця обвинувачують у незаконному позбавленні волі, катуванні, погрозах вбивством, скоєнні дій сексуального характеру та заволодінні майном українки, передано до суду. Йому загрожує строк ув'язнення від 7 до 10 років.

Розслідування встановило, що в липні цього року чоловік запросив до себе жінку, з якою познайомився в Інтернеті. Через кілька тижнів після її приїзду він почав проявляти агресію через ревнощі, застосовуючи фізичну силу та знущаючись над нею.

Потерпілій вдалося зв’язатися з родичкою та повідомити про ситуацію, після чого та звернулася до поліції за номером 112.

За словами Сергія Рекуна, першого заступника начальника поліції Полтавщини, досудове розслідування завершено, матеріали скеровані до Шевченківського районного суду Полтави.

Іноземцю інкримінують:

  • ч. 1 ст. 127 – катування;
  • ч. 2 ст. 146 – незаконне позбавлення волі або викрадення людини;
  • ч. 1 ст. 129 – погроза вбивством;
  • ч. 2 ст. 152 – зґвалтування;
  • ч. 1 ст. 153 – сексуальне насильство;
  • ч. 4 ст. 186 – грабіж в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, зловмисника затримали в серпні. Правоохоронці встановили, що чоловік має посвідку на постійне проживання в Україні і мешкає в Полтаві.

Раніше на Полтавщині жінці повідомили про підозру за те, що вона знущалася над матір'ю. 38-річна мешканка Новооржицької громади регулярно погрожувала їй фізичною розправою та ображала потерпілу, спричиняючи їй психологічні страждання.

