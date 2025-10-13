20:59  13 октября
13 октября 2025, 19:48

В Кропивницком таксист избил пассажирку из-за отказа выйти из авто

13 октября 2025, 19:48
Читайте також українською мовою
Фото: иллюстративное
Суд принял решение относительно водителя такси, который во время конфликта нанес пассажирке легкие телесные повреждения

Соответствующее решение суда обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений, передает RegioNews.

В Кропивницком водитель такси нанес телесные повреждения пассажирке во время конфликта в автомобиле. Инцидент произошел 7 июня 2025 года около 20:00, когда таксист привез двух женщин на место назначения. По данным суда, водитель заметил, что пассажирки находятся в состоянии алкогольного опьянения и потребовал, чтобы они покинули авто. Одна из них отказалась, и во время словесного конфликта мужчина нанес удары кулаками по лицу потерпевшей, что повлекло за собой носовое кровотечение и кровоподтеки.

Судебным экспертом установлено, что телесные повреждения женщины квалифицируются как легкие. Обвиняемый признал свою вину и подтвердил факт нанесения ударов. В материалах дела указано, что мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности, является пенсионером, женат и не состоит на учете в психиатрических или наркологических учреждениях.

Крепостной районный суд Кропивницкого признал водителя виновным по ч.1 ст.125 УК Украины (намеренное легкое телесное повреждение) и назначил наказание в виде штрафа в размере 680 грн (40 необлагаемых минимумов доходов граждан). Суд учел искреннее раскаяние обвиняемого и его личные обстоятельства.

Ранее сообщалось, на Полтавщине 65-летнюю женщину задержали за попытку заказного убийства любовника дочери. Она предложила $1500 за его смерть.

