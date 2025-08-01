Издевалась над родной матерью: на Полтавщине женщине сообщили о подозрении

фото: Полиция Полтавской области

В Полтавской области 38-летняя жительница Новооржицкой общины подозревается в систематическом совершении домашнего насилия в отношении своей 60-летней матери

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По информации следователей, женщина регулярно угрожала физической расправой и оскорбляла потерпевшую, вызывая ей психологические страдания.

Правоохранители неоднократно составляли административные материалы по обидчице, однако она их игнорировала.

Женщине уведомили о подозрении. Ей светит до двух лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, на Полтавщине мужчина получил приговор за домашнее насилие. Собственную мать он обижал и даже избивал. Суд избрал мужчине наказание в виде полутора лет лишения свободы.