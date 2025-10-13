На Харьковщине мужчина четыре года насиловал малолетнюю падчерицу

Иллюстративное фото

В Харькове осудили мужчину, который насиловал малолетнюю девочку. Теперь его отправили в тюрьму

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

41-летний мужчина осужден за изнасилование ребенка. В течение 2016-2020 годов систематически развращал и насиловал малолетнюю падчерицу. Это началось, когда девочке было всего 8 лет. Следователи смогли доказать более 40 эпизодов сексуальных действий.

Суд приговорил мужчину к пожизненному заключению.

Напомним, ранее в Киеве к 11 годам тюрьмы приговорили бывшего участкового, который насиловал малолетнего ребенка. Для того чтобы девочка молчала, преступник угрожал "посадить ее родителей в тюрьму".