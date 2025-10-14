07:17  14 октября
14 октября 2025, 08:24

Конфликт на Житомирщине закончился реанимацией: нападающему грозит до 8 лет

14 октября 2025, 08:24
Иллюстративное фото: из открытых источников
Полицейские завершили досудебное расследование в отношении 34-летнего жителя Звягеля Житомирской области, тяжело травмировавшего своего земляка

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел в конце августа. На одной из улиц райцентра обнаружили мужчину без сознания и с травмой головы.

Выяснилось, что между ним и знакомым возник конфликт, во время которого нападающий схватил потерпевшего за футболку и сильно толкнул его на асфальт.

48-летний звягелянин упал и получил тяжкие телесные повреждения. Его госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

Злоумышленника оперативно разыскали. Следователи объявили ему о подозрении.

Сейчас досудебное расследование завершено, обвиняемый ознакомлен с материалами дела. Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в селе Монастырец, что на Закарпатье полиция задержала 50-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном убийстве своего 20-летнего сына. По предварительным данным, между мужчинами возник спор у входа в дом, который перерос в конфликт.

