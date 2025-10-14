Конфликт на Житомирщине закончился реанимацией: нападающему грозит до 8 лет
Полицейские завершили досудебное расследование в отношении 34-летнего жителя Звягеля Житомирской области, тяжело травмировавшего своего земляка
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Инцидент произошел в конце августа. На одной из улиц райцентра обнаружили мужчину без сознания и с травмой головы.
Выяснилось, что между ним и знакомым возник конфликт, во время которого нападающий схватил потерпевшего за футболку и сильно толкнул его на асфальт.
48-летний звягелянин упал и получил тяжкие телесные повреждения. Его госпитализировали в реанимационное отделение больницы.
Злоумышленника оперативно разыскали. Следователи объявили ему о подозрении.
Сейчас досудебное расследование завершено, обвиняемый ознакомлен с материалами дела. Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
