16:23  05 августа
Завтра в Украине будет жара до +37 градусов
15:29  05 августа
В Одесской области мужчина облил знакомую бензином и поджег
11:01  05 августа
В Житомире 17-летняя девушка убила парня из-за ревности
UA | RU
UA | RU
05 августа 2025, 16:39

В Полтаве будут судить иностранца, издевающегося над женщиной

05 августа 2025, 16:39
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Полтаве задержали иностранца, который издевался над женщиной. Мужчина заставлял ее ползать перед ним на коленях и пытал

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прокуратуру Полтавской области.

Правоохранители установили, что мужчина имеет вид на постоянное проживание в Украине и проживает в Полтаве. В июле он пригласил в гости женщину, с которой осенью 2024 года познакомился в соцсети.

Почти через две недели после ее приезда из-за ревности к знакомому он начал избивать и издеваться над гостьей.

"По показаниям потерпевшей, иностранец пытался ее задушить подушкой и натягивал на голову полиэтиленовый пакет, заставлял целовать ноги, ползать перед ним на коленях. Женщине удалось позвонить дочери, которая позвонила по телефону Единый номер экстренной помощи 112", - говорится в сообщении.

За совершенное злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, в Полтавской области женщине сообщили о подозрении за то, что она издевалась над матерью. 38-летняя жительница Новооржицкого общества регулярно угрожала ей физической расправой и оскорбляла потерпевшую, вызывая ей психологические страдания.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
издевательство женщина иностранец Полтава прокуратура
На Полтавщине на пляже нашли мертвую женщину — полиция выясняет обстоятельства
05 августа 2025, 12:38
В центре Полтавы нашли неразорвавшийся российский БпЛА
04 августа 2025, 09:54
В Полтаве нетрезвый таксист гонял по городу и влетел в жилой дом
30 июля 2025, 10:22
Все новости »
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
Польша может передать Украине несколько истребителей до конца 2025 года
05 августа 2025, 17:19
В Днепропетровской области задержали водителя с "летальной" дозой алкоголя в крови
05 августа 2025, 17:14
В Тернопольской области автомобиль взлетел в кювет и врезался в дерево
05 августа 2025, 16:54
Запорожье простилось с аэроразведчиком "Лео", который погиб в Донецкой области
05 августа 2025, 16:44
Давал инструкции как сбежать: на Львовщине будут судить организатора схемы для уклонистов
05 августа 2025, 16:42
В Кривом Роге двое несовершеннолетних подожгли военный автомобиль за деньги
05 августа 2025, 16:25
Завтра в Украине будет жара до +37 градусов
05 августа 2025, 16:23
Более 60 тысяч тонн песка похищено из "Укрзализныци" на Волыни - подозрение объявлено начальнику карьера и сообщникам
05 августа 2025, 16:02
Саранча в Украине: как Ивано-Франковская область реагирует на угрозу вредителя
05 августа 2025, 15:56
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
04 августа 2025
Пограничники показали уничтожение техники оккупантов на Харьковщине
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
Все видео »
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »