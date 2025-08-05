В Полтаве будут судить иностранца, издевающегося над женщиной

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В Полтаве задержали иностранца, который издевался над женщиной. Мужчина заставлял ее ползать перед ним на коленях и пытал

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прокуратуру Полтавской области.

Правоохранители установили, что мужчина имеет вид на постоянное проживание в Украине и проживает в Полтаве. В июле он пригласил в гости женщину, с которой осенью 2024 года познакомился в соцсети.

Почти через две недели после ее приезда из-за ревности к знакомому он начал избивать и издеваться над гостьей.

"По показаниям потерпевшей, иностранец пытался ее задушить подушкой и натягивал на голову полиэтиленовый пакет, заставлял целовать ноги, ползать перед ним на коленях. Женщине удалось позвонить дочери, которая позвонила по телефону Единый номер экстренной помощи 112", - говорится в сообщении.

За совершенное злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, в Полтавской области женщине сообщили о подозрении за то, что она издевалась над матерью. 38-летняя жительница Новооржицкого общества регулярно угрожала ей физической расправой и оскорбляла потерпевшую, вызывая ей психологические страдания.