Фото: Нацполиция

Правоохранители 5 октября получили сообщение о смерти 50-летнего мужчины в карете скорой помощи. Теперь началось расследование

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

На местном футбольном поле мужчине стало плохо. Прибывшие медики оказывали ему необходимую помощь. Однако спасти жизнь не удалось. При осмотре тела следователи не выявили признаков насильственной смерти. Для установления окончательной причины тело мужчины было направлено на экспертизу.

"По данному факту следственным подразделением полиции Миргородщины решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

