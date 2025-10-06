Фото: полиция

В Светловодске в съемной квартире нашли мертвую 17-летнюю девушку с ножевыми ранениями. Ее тело обнаружили родственники

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Известно, что погибшая училась в местном учебном заведении и проживала сама.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, кинологи и эксперты-криминалисты. Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

Тело девушки направили на судмедэкспертизу для выяснения причины смерти. Решается вопрос правовой квалификации.

