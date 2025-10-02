На Полтавщине нашли мертвым мужчину, который ушел на рыбалку и не вернулся

Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Вечером 29 сентября 83-летний пенсионер отправился из дачного кооператива "Металлург" на рыбалку к Днепру и пропал.

Родные забили тревогу и на следующий день сообщили о пропаже в полицию. К поискам подключились спасатели и работники КП "Аквасервис Кременчуг". В водоеме они обнаружили тело мужчины. Рядом плавала его резиновая одноместная лодка.

Что именно послужило причиной смерти, установит судебно-медицинская экспертиза.

Полиция открыла уголовное дело и выясняет все обстоятельства трагедии.

