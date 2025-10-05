18:32  04 октября
05 октября 2025, 17:10

В Кривом Роге мужчина повесился в подъезде: личность 60-летнего мужчины устанавливают правоохранители

05 октября 2025, 17:10
Фото: Свои/Кривой Рог
Полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины, тело которого нашли в подъезде жилого дома

Об этом сообщает "Свои.Кривой Рог", передает RegioNews.

Прошлой ночью в Кривом Роге по улице Фукса произошло трагическое самоубийство. В подъезде жилого дома обнаружили тело мужчины примерно 60 лет. Согласно предварительной информации, он покончил с собой, использовав для этого проволоку.

Личность погибшего устанавливают правоохранители. На месте происшествия работали следственно-оперативная группа полиции и судебно-медицинские эксперты. По факту открыто уголовное производство, в рамках которого проверяются все обстоятельства инцидента.

Специалисты напоминают, что в случаях эмоционального кризиса или мыслей о самоубийстве важно не оставаться наедине. В Кривом Роге действует телефон доверия по номеру 0800 300 265, а также общеукраинская горячая линия поддержки психического здоровья и предотвращение самоубийств 7333. Психологи советуют обращаться за помощью, даже если кажется, что ситуация безвыходная.

Ранее сообщалось, в Донецкой области женщина покончила с собой из-за постоянных обстрелов. Причины трагедии связаны с тяжелыми психологическими последствиями войны, которые все больше влияют на психическое здоровье местных жителей.

