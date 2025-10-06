Фото: Нацполіція

Правоохоронці 5 жовтня отримали повідомлення про смерть 50-річного чоловіка в кареті "швидкої допомоги". Тепер почалось розслідування

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

На місцевому футбольному полі чоловіку стало погано. Медики, які прибули на виклик, надавали йому необхідну допомогу. Проте врятувати життя не вдалось. Під час огляду тіла слідчі не виявили ознак насильницької смерті. Для встановлення остаточної причини тіло чоловіка направили на експертизу.

"За даним фактом слідчим підрозділом поліції Миргородщини вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

