30 августа
Смертельный пожар на Полтавщине: в доме обнаружили тело мужчины
02:00  30 августа
Какие купюры в Украине подделывают чаще всего: как защищают банкноты
15:45  29 августа
Лето в Украине завершится жарой до +33 градусов
30 августа 2025, 10:37

Смертельный пожар на Полтавщине: в доме обнаружили тело мужчины

30 августа 2025, 10:37
Фото: Полиция Полтавской области
28 августа около 13:00 в селе Гирявые Исковцы Миргородского района Полтавской области произошел пожар в частном доме

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

На место происшествия прибыли спасатели и следственно-оперативная группа полиции. После ликвидации огня в здании было обнаружено тело местного жителя 1954 года без признаков жизни.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Полиция открыла уголовное производство.

Причины пожара и обстоятельства трагедии устанавливаются следствием.

Напомним, в ночь на 25 августа в селе Вертиевка Черниговской области произошел пожар в частном доме. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили 17-летнего парня без признаков жизни.

27 августа 2025
07 августа 2025
