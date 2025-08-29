В Одесской области будут судить водителя, который на тротуаре травмировал пенсионерку

фото: Национальная полиция

ДТП произошло в Белгород-Днестровском на улице Бугажская

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что 50-летний местный житель, управляя автомобилем Subaru Forester, не был внимательным и допустил выезд с дороги на тротуар, где совершил наезд на 74-летнюю женщину.

По ходатайству полицейских во время досудебного расследования суд избрал мужчине меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

За совершенное водителю грозит лишение свободы сроком до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Напомним, в Одесской области мотоциклист погиб после столкновения с Mercedes. Водитель легкового автомобиля не пострадал, проверка показала, что 64-летний мужчина был трезв.