15:45  29 августа
Лето в Украине завершится жарой до +33 градусов
12:50  29 августа
Племянница стала жертвой: в Винницкой области мужчину осудили за сексуальное насилие
09:59  29 августа
В Хмельницкой области грузовик протаранил полицейские авто: пострадали пять человек
UA | RU
UA | RU
29 августа 2025, 15:15

В Одесской области будут судить водителя, который на тротуаре травмировал пенсионерку

29 августа 2025, 15:15
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

ДТП произошло в Белгород-Днестровском на улице Бугажская

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что 50-летний местный житель, управляя автомобилем Subaru Forester, не был внимательным и допустил выезд с дороги на тротуар, где совершил наезд на 74-летнюю женщину.

По ходатайству полицейских во время досудебного расследования суд избрал мужчине меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

За совершенное водителю грозит лишение свободы сроком до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Напомним, в Одесской области мотоциклист погиб после столкновения с Mercedes. Водитель легкового автомобиля не пострадал, проверка показала, что 64-летний мужчина был трезв.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область Белгород-Днестровский ДТП полиция женщина
В Одесской области полицейские задержали 38-летнего мужчину, который совершил разбойное нападение на пенсионерку
27 августа 2025, 19:49
В Одесской области отменили незаконную аренду двух ставков площадью 73 га
27 августа 2025, 10:57
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Лето в Украине завершится жарой до +33 градусов
29 августа 2025, 15:45
Житель Киева организовал схему изготовления и сбыта поддельных официальных документов
29 августа 2025, 15:33
9-летняя девочка, на которую упал огромный стул артинсталляции в Днепре, вышла из комы
29 августа 2025, 15:17
На Сумщине женщина хотела продать ребенка после родов: что решил суд
29 августа 2025, 15:13
Во Львове разоблачили мужчину, продававшего автомобили, предназначенные для ВСУ
29 августа 2025, 15:01
Запорожье готовится к учебному году: что изменится для школьников и родителей
29 августа 2025, 14:53
До 5 лет за угрозы военным: комитет Верховной Рады рекомендует принять законопроект
29 августа 2025, 14:39
В Киеве и области задержали трех диверсантов, поджигавших авто ВСУ по заказу рф
29 августа 2025, 14:17
Совет Безопасности ООН проведет срочное заседание по требованию Украины
29 августа 2025, 14:09
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »