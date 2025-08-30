10:37  30 серпня
Смертельна пожежа на Полтавщині: у будинку виявили тіло чоловіка
Які купюри в Україні підробляють найчастіше: як захищають банкноти
Літо в Україні завершиться спекою до +33 градусів
Смертельна пожежа на Полтавщині: у будинку виявили тіло чоловіка

Фото: Поліція Полтавської області
28 серпня близько 13:00 у селі Гиряві Ісківці Миргородського району Полтавської області сталася пожежа в приватному будинку

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що на місце події прибули рятувальники та слідчо-оперативна група поліції. Після ліквідації вогню в будівлі було виявлено тіло місцевого мешканця 1954 року народження без ознак життя.

Для встановлення точної причини смерті призначено судово-медичну експертизу.

Поліція відкрила кримінальне провадження.

Причини пожежі та обставини трагедії встановлює слідство.

Нагадаємо, у ніч на 25 серпня в селі Вертіївка Чернігівської області сталася пожежа в приватному будинку. За попередніми даними, причиною займання могла стати несправність електропроводки.Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили 17-річного хлопця без ознак життя.

27 серпня 2025
