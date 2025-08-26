Фото: ГСЧС

В ночь на 25 августа в селе Вертиевка Нежинского района произошел пожар в частном доме

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции и ГСЧС.

Сообщение о пожаре поступило около часу ночи. На место выехали спасатели и следователи. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки.

В ходе ликвидации пожара спасатели обнаружили 17-летнего парня без признаков жизни.

По факту трагедии возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение требований пожарной безопасности). Обстоятельства и окончательную причину возгорания устанавливают специалисты.

К тушению пожара привлекались пятеро огнеборцев, спецтехника из Нежина и местная пожарная команда.

Напомним, 23 августа в селе Волосов в Житомирской области произошел пожар в частном доме: с чердака вынесли 7-летнего мальчика с ожогами, но спасти его жизнь не удалось.