Фото: полиция

Инцидент произошел ночью в многоэтажном доме по улице Зодчих в Святошинском районе Киева

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Между 33-летним киевлянином и его 34-летним товарищем возник конфликт из-за долга в 3000 гривен. Чтобы заставить побыстрее вернуть деньги, фигурант ночью пришел в его квартиру и бросил боевую гранату под дверь.

Взрыв повредил входную дверь квартиры и стены общего коридора. К счастью, никто не пострадал.

Правоохранители установили местонахождение мужчины и задержали его.

Задержанному сообщили о подозрении в хулиганстве и незаконном обращении с боевыми припасами. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Днепре мужчина открыл стрельбу по автомобилю с людьми. Машина получила повреждения.