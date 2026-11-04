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В среду, 4 ноября, российские войска нанесли два удара по Вольнянской Запорожской области

Об этом сообщил в.и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.

Повреждены пятиэтажный жилой дом и частные дома. В многоэтажке возник пожар, который спасатели уже ликвидировали.

Погибли 52-летняя женщина и 63-летний мужчина. Еще один мужчина в возрасте 59 лет получил ранения.

Напомним, в Камышевахе Запорожской области продолжается поисково-спасательная операция на месте российского удара. Спасатели деблокировали из-под завалов тела 31 погибшего, 59 человек числятся пропавшими без вести.