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Будут судить жительницу Закарпатья, которую обвиняют в организации незаконной переправки военнообязанных в Венгрию

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

По данным следствия, женщина предложила жителю Днепропетровщины помощь с выездом из Украины вне официальных пунктов пропуска.

Для личной встречи фигурантка приехала в Павлоград, где объяснила мужчине схему пересечения границы. Сначала он должен был самостоятельно добраться до Закарпатья и остановиться в заранее забронированном отеле.

Оттуда проводник должен был пешком переправить "клиента" через границу с Венгрией. Стоимость услуги составила 10 тысяч долларов.

Правоохранители завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. Женщине грозит от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее на Львовщине правоохранители задержали жителя Полтавской области, подозреваемого в организации незаконной переправки военнообязанного в Молдову. За свои услуги мужчина получил 7 тысяч долларов.