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04 ноября 2026, 11:29

Перечный баллончик и силовое задержание: скандал с ТЦК на Прикарпатье

04 ноября 2026, 11:29
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Скриншот с видео
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В селе Волчинец Ивано-Франковской общины произошел инцидент с участием группы оповещения ТЦК и полиции. Военнослужащие и правоохранители зашли на территорию новостройки и силой вытащили из помещения мужчину

Как сообщает RegioNews видео события появилось в местных телеграмм-каналах во вторник, 3 ноября.

На записи видно, как люди в военной и полицейской форме задерживают мужчину, несмотря на требования владельца покинуть частную территорию и силой тянут его на улицу.

На инцидент отреагировал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он заявил, что на видео зафиксировано применение физической силы и игнорирование требований владельца территории.

"На распространенных видеозаписях зафиксировано, как лица в полицейской и военной форме на частной территории насильно вытягивают неустановленного мужчину за ноги, применяют к нему физическую силу, прибегая к нецензурной лексике. Особенно возмущает то, что они откровенно проигнорировали неоднократные требования владельца домовладения покинуть его территорию", – отметил Лубинец

Омбудсмен также напомнил о гарантиях неприкосновенности жилья и запрете пыток и жестокого обращения, предусмотренных Конституцией Украины.

В полиции Ивано-Франковской области сообщили, что назначили служебную проверку, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия и оценить действия правоохранителей.

По предварительной информации полиции, инцидент произошел 2 ноября. Мужчина ехал на велосипеде, увидел служебный автомобиль полиции и начал бежать. Через открытые ворота он забежал на территорию строительной площадки.

Сначала мужчина отказался сообщить свои анкетные данные. Впоследствии правоохранители установили, что он нарушил правила военного учета.

По результатам служебной проверки действиям полицейских дадут правовую оценку. В случае выявления нарушений к виновным примут меры в соответствии с законодательством.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что больше всего жалоб на возможные нарушения прав граждан во время мобилизации со стороны работников ТЦК и СП поступает из Днепропетровской, Одесской, Львовской и Закарпатской областей.

Ранее Лубинец рассказал, какие действия работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки законны во время мобилизации, а какие – недопустимы.

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