Актриса Ирина Сопонару решила уехать из Киева

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Актриса Ирина Сопонару призналась, что решила уехать из столицы. Они с мужем долго держались, но решили уехать из Киева

Об этом сообщает Люкс.ФМ, передает RegioNews.

По словам Ирины Сопонари, последние месяцы жизни в Киеве повлияли на ее эмоциональное состояние. Она с мужем пытались держаться, но обстрелы и недосыпания наконец сказались.

"Мы с Ризом держались сколько могли. Но где-то примерно с августа, когда начали сильно кошмарить, мы еще держались, но несколько недель без нормального сна – у меня уже кокушечка немного начала подтекать. Я уже даже к психологу думала обратиться. Но оказалось, мне нужно было поспать", - говорит артистка.

Пока они временно переехали в Черновцы, где живут родители артистки. Она еще не знает, когда они вернутся, но, по крайней мере, длительные блекауты они хотят переждать на Буковине.

Справка. Ирина Сопонару известна украинским зрителям по шоу "Лига Смеха". Также она участвовала в других юмористических проектах. Звезда ведет свой YouTube-канал, а с 2024 года она стала ведущей на канале "Мы - Украина".

С 2021 года актриса была в отношениях с британцем по имени Риз. В 2023 году он сделал ей предложение, а уже в мае 2024 года они поженились.