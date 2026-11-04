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04 ноября 2026, 11:50

В Киеве нашли российскую "Герберу" с неразорванной 10-килограммовой боевой частью

04 ноября 2026, 11:50
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Фото: полиция
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В Киеве взрывотехники обезвредили неразорванную боевую часть российского беспилотника "Гербера-2", упавшего в городе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Утром 4 ноября местный житель сообщил полицию об обломках беспилотника. Взрывотехники обследовали местность и установили, что это российский БпЛА типа "Гербера-2" с неразорвавшейся боевой частью весом 10 килограммов.

Специалисты разрядили боеприпас и перевезли его на специальную площадку для последующего уничтожения.

В результате падения дрона никто не пострадал.

Напомним, в ночь на 4 ноября РФ атаковала Украину 310 ударными БпЛА. Силы ПВО обезвредили 272 беспилотника.

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