Фото: полиция

В Киеве взрывотехники обезвредили неразорванную боевую часть российского беспилотника "Гербера-2", упавшего в городе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Утром 4 ноября местный житель сообщил полицию об обломках беспилотника. Взрывотехники обследовали местность и установили, что это российский БпЛА типа "Гербера-2" с неразорвавшейся боевой частью весом 10 килограммов.

Специалисты разрядили боеприпас и перевезли его на специальную площадку для последующего уничтожения.

В результате падения дрона никто не пострадал.

Напомним, в ночь на 4 ноября РФ атаковала Украину 310 ударными БпЛА. Силы ПВО обезвредили 272 беспилотника.