Ермак впервые показал электронный браслет во время заседания ВАКС

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время заседания Высшего антикоррупционного суда продемонстрировал электронный браслет, который обязан носить в соответствии с решением суда

Об этом сообщил "Укринформ".

В ходе слушания Ермак заявил, что уже передал на хранение в уполномоченный орган все свои загранпаспорта. По его словам, это является одним из требований меры пресечения, избранной судом.

Экс-глава ОП подчеркнул, что считает выдвинутое ему подозрение необоснованным. Он заявил, что сторона обвинения не предоставила доказательств его причастности к финансированию, строительству или легализации средств.

"Мы видим тома уголовного производства, разные фамилии, но все это базируется исключительно на предположениях. Следствие не получило никакого доказательства какого-либо моего участия в финансировании, строительстве и легализации каких-либо средств", – сказал Ермак в суде.

Он также отметил, что сам факт строительства резиденции не может автоматически свидетельствовать о составе преступления, предусмотренном статьей 209 Уголовного кодекса. Для этого необходимо доказать приобретение, владение, использование или распоряжение имуществом.

Бывший глава ОП утверждает, что не скрывался от следствия, сотрудничает с правоохранителями и принимает участие во всех процессуальных действиях.

"Я не уехал за границу, когда в течение шести месяцев распространялась информация о возможности выдвижения против меня подозрения. Я не покинул страну, когда мне вручили ходатайство об избрании меры пресечения", – заявил он.

Ермак добавил, что выполняет все возложенные на него обязанности: носит электронный браслет, сдал паспорта для выезда за границу, а также сообщил, что за него внесли более 150 млн грн залога, что превышает сумму, определенную судом.

Напомним, в четверг, 21 мая, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда не удовлетворила апелляционную жалобу Андрея Ермака по избранной ему мере пресечения.

Утром 18 мая эксглава Офиса Президента Андрей Ермак вышел из СИЗО после того, как за него был внесен залог.

11 мая вечером НАБУ и САП провели следственные действия Андрея Ермака. Впоследствии ему сообщили о подозрении по делу об отмывании 460 миллионов гривен, связанном со строительством элитной недвижимости вблизи Киева.

Ермак в ответ на получение подозрения отметил, что владеет "лишь одним автомобилем и одной квартирой".

Также в этом деле подозреваемыми еще шесть человек. НАБУ и САП не назвали имена тех, кому вручили новые подозрения, но, по данным СМИ, речь идет, в частности, о бывшем вице-премьере Украины Алексее Чернышеве и бизнесмене Тимуре Миндиче.

