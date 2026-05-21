Єрмак уперше показав електронний браслет під час засідання ВАКС

Фото: "Укрінформ"

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час засідання Вищого антикорупційного суду продемонстрував електронний браслет, який зобов’язаний носити відповідно до рішення суду

Про це повідомив "Укрінформ", передає RegioNews.

Під час слухання Єрмак заявив, що вже передав на зберігання до уповноваженого органу всі свої закордонні паспорти. За його словами, це є однією з вимог запобіжного заходу, обраного судом.

Екскерівник ОП наголосив, що вважає висунуту йому підозру необґрунтованою. Він заявив, що сторона обвинувачення не надала доказів його причетності до фінансування, будівництва чи легалізації коштів.

"Ми бачимо томи кримінального провадження, різні прізвища, але все це базується виключно на припущеннях. Слідство не здобуло жодного доказу щодо будь-якої моєї участі у фінансуванні, будівництві і легалізації якихось коштів", – сказав Єрмак у суді.

Він також зазначив, що сам факт будівництва резиденції не може автоматично свідчити про склад злочину, передбачений статтею 209 Кримінального кодексу України. Для цього необхідно довести набуття, володіння, використання або розпорядження майном.

Колишній очільник ОП стверджує, що не переховувався від слідства, співпрацює з правоохоронцями та бере участь у всіх процесуальних діях.

"Я не виїхав за кордон, коли протягом шести місяців ширилася інформація про можливість висунення проти мене підозри. Я не залишив країну, коли мені вручили клопотання про обрання запобіжного заходу", – заявив він.

Єрмак додав, що виконує всі покладені на нього обов’язки: носить електронний браслет, здав паспорти для виїзду за кордон, а також повідомив, що за нього внесли понад 150 млн грн застави, що перевищує суму, визначену судом.

Нагадаємо, у четвер, 21 травня, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не задовольнила апеляційну скаргу Андрія Єрмака щодо обраного йому запобіжного заходу.

Вранці 18 травня ексглава Офісу Президента Андрій Єрмак вийшов з СІЗО після того, як за нього внесли заставу.

11 травня ввечері НАБУ та САП провели слідчі дії, які Андрія Єрмака. Згодом йому повідомили про підозру у справі про відмивання 460 мільйонів гривень, пов'язаній із будівництвом елітної нерухомості поблизу Києва.

Єрмак у відповідь на отримання підозри зазначив, що володіє "лише одним автомобілем та однією квартирою".

Також у цій справі підозрюваними є ще шестеро людей. НАБУ та САП не назвали імена тих, кому вручили нові підозри, але, за даними ЗМІ, йдеться, зокрема, про колишнього віце-прем'єра України Олексія Чернишова та бізнесмена Тимура Міндіча.

