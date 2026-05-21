Украл почти 10 млн грн у военных: в Запорожье осудили офицера-дезертира

Фото: Офис Генерального прокурора

Прокуроры доказали в суде вину начальника расчетной группы финансово-экономической службы одной из бригад в Запорожском направлении. Он признан виновным в завладении средствами воинской части в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем, а также дезертирстве

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Суд назначил ему наказание – 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности сроком на 3 года.

Также удовлетворен гражданский иск Министерства обороны Украины о взыскании более 9,7 млн грн убытков.

В суде прокуроры доказали, что с мая 2023 по апрель 2025 должностное лицо, имея доступ к системе "Зарплатный проект", вносил ложные данные о начислении денежного довольствия военнослужащим.

Используя данные освобожденных военных и 14 собственных банковских счетов, он перечислял средства на свои карты, после чего легализовывал их через снятие наличных денег, переводы между счетами, оплату покупок и кредитов. Часть денег потратил на азартные игры.

В результате его действий воинской части нанесен ущерб более чем на 9,7 млн грн.

Кроме того, в апреле 2025 года осужденный самовольно покинул место службы, пытаясь уйти от ее прохождения и инсценировав выезд за границу. В январе 2026 года его задержали правоохранители.

