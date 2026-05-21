Смертельная авария в Киевской области: две иномарки влетели в друг друга

Трагедия произошла 20 мая в поселке Дымер. К сожалению, в результате ДТП погиб человек

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Предварительно 54-летний водитель Ssang Yong Musso выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с двигавшимся во встречном направлении Mersedes-Benz.

В результате аварии водитель Ssang Yong Musso погиб на месте. Его 63-летняя пассажирка получила ранения, ее госпитализировали.

"Следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины)", - сообщили в полиции.

