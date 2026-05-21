Российские удары по Дружковке: четверо погибших и пятеро раненых в результате атак

В Дружковке Донецкой области в результате вражеских обстрелов погибли четверо гражданских, еще пятеро получили ранения

Об этом сообщила прокуратура Донецкой области, передает RegioNews ..

Отмечается, что 21 мая 2026 в 11:00 российские войска атаковали Дружковку тремя "ФАБ-250" из УМПК. В результате попадания средств поражения погибли трое мужчин 33, 59 и 62 лет. Еще четверо мужчин получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь, одна из них находится в тяжелом состоянии, констатировали в прокуратуре.

Также там добавили, что уже через час оккупанты ударили FPV-дроном по автомобилю "ВАЗ-2107", который двигался по одной из улиц населенного пункта.

Получил смертельные травмы 52-летний горожанин, а у 51-летнего мужчины диагностирована минно-взрывная и закрытая черепно-мозговая травма и множественные осколочные ранения.

Напомним, что в Донецкой области 21 мая российский FPV-дрон попал в 9-этажный жилой дом в Дружковке. Удар нанес мощные пожары сразу на нескольких этажах, заблокировав жильцов в собственных квартирах.