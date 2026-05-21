В Киеве будут судить водителя, который насмерть сбил 13-летнюю девочку

В Киеве будут судить водителя за смертельное ДТП на Оболони. Погибла 13-летняя девочка

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Смертельная авария произошла в ноябре прошлого года. Водитель Tesla Model 3, гражданин РФ, двигался в направлении Оболонского проспекта в Киеве. На нерегулируемом переходе он пешеходов не упустил. Тогда переходили дорогу 15-летний мальчик и 13-летняя девочка.

Водитель двигался со скоростью около 150 километров в час. Парень не пострадал. Девочка погибла на месте.

Правоохранители выяснили, что водитель употреблял амфетамин. В настоящее время 23-летний россиянин находится под стражей без права внесения залога. Теперь обвинительный акт уже направили в суд. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

