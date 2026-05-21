21 мая 2026, 18:41

В Киевской области судья помогал "отжимать" квартиры умерших

Фото: ГБР
Сотрудники ДБР разоблачили еще одну организованную группу, которая незаконно переоформляла квартиры умерших граждан в Киевской области

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, участники масштабной схемы подавали в суд иски с ложными сведениями о родственных связях и якобы совместном проживании с умершими. В документах также указывали вымышленные объекты недвижимости и земельные участки, чтобы изменить подсудность и передать дела в "нужный" суд.

В состав группы входили девять человек, но ключевую роль, по версии следствия, играл судья одного из районных судов Киевской области. Он контролировал рассмотрение дел и обеспечивал принятие решений в пользу фиктивных наследников даже при отсутствии доказательств и без уплаты судебного сбора.

На основании таких решений гражданские участники схемы получали право собственности на квартиры.

Правоохранители задокументировали незаконное отчуждение не менее пяти квартир. Общая стоимость переоформленного имущества составляет миллионы гривен.

Следователи также установили, что в судебные решения систематически вносили ложные сведения – от вымышленных наследственных прав до несуществующих объектов недвижимости.

Судья подозревается в пособничестве мошенничеству в особо крупных и крупных размерах, а также в служебном подлоге.

Санкции соответствующих статей предусматривают до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.

Следствие продолжается. Решается вопрос о сообщении о подозрениях другим причастным к схеме лицам.

Напомним, в Киеве риэлтор "продал" квартиру умершего клиента своей жене. За совершенное мошенничество злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

