В Кировоградской области разоблачили злоумышленника, который удерживал мужчину в рабстве

Житель Кропивницкого силой удерживал 56-летнего переселенца из Донбасса, заставляя его к тяжелому физическому труду без оплаты

Об этом сообщает Кировоградская областная прокуратура, передает RegioNews .

Жителю Кропивницкого сообщили о подозрении в вербовке человека с целью эксплуатации с использованием обмана и уязвимого состояния потерпевшего.

По данным следствия, фигурант воспользовался затруднительным положением 56-летнего переселенца из Донбасса, который из-за войны потерял работу и остался без средств к существованию. Мужчина некоторое время подрабатывал разнорабочим у подозреваемого, однако со временем, как считает следствие, фактически попал в трудовую зависимость.

Пострадавшего поселили на территории домовладения в Кропивницком и заставляли выполнять тяжелую физическую работу - убирать территорию, класть бордюры, ухаживать за деревьями, собирать листья, убирать собак и работать в гаражном кооперативе.

За проделанную работу мужчине не платили, должным образом не обеспечивали питанием, а когда тот просил деньги, чтобы вернуться домой на Донбасс, ему, по версии следствия, угрожали физической расправой.

Правоохранители установили, что за работу потерпевшего деньги получал именно подозреваемый, однако самому мужчине их не передавал. В ходе расследования также установлено, что потерпевший долгое время проживал в подчинении фигуранта и находился в уязвимом состоянии.

В настоящее время прокуроры подали в суд ходатайство о содержании подозреваемого под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет.

