В Днепре женщина закончила ссору с мужем смертельным ударом ножом

В Днепре суд вынес приговор женщине, убившей мужчину. В ближайшие годы она проведет за решеткой

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Трагедия произошла в конце октября прошлого года. В квартире на улице Набережная Победы в Днепре поссорилась пара. Во время конфликта женщина схватила нож и нанесла мужчине один, но роковой удар в область грудной клетки. Он скончался на месте, еще до приезда медиков.

Суд назначил ей наказание в виде 10 лет лишения свободы.

