"Азов" показал удары по технике РФ в Мариуполе: город "патрулируют" дроны

Об этом сообщает RegioNews.

На кадрах зафиксировано поражение российской военной техники на дорогах города, а также знаковые локации Мариуполя – в частности, территорию завода "Азовсталь", здание драматического театра, побережья и центральные улицы.

В подразделении заявили: ""Азов" уже патрулирует родной Мариуполь. Пока с неба. Но дальше будет".

Также военные сообщили, что операторы дронов осуществляют наблюдение и поражение целей на глубину до 160 км от линии боевого столкновения. По их словам, российские силы активно используют дороги Мариуполя и окрестностей для перемещения личного состава и техники.

В "Азове" подчеркнули, что продолжают формирование так называемой "санитарной зоны" для российской логистики и планируют расширять глубину поражения целей.

