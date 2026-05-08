Инфляция в Украине выросла: что стало дороже, а что подешевело

В апреле 2026 года в Украине инфляция выросла до 8,6%. Стало известно, что подорожало больше всего

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

За прошедший месяц потребительские цены в Украине выросли на 1,4%. При этом инфляция выросла до 8,6% по сравнению с апрелем прошлого года.

Больше всего подорожало горючее и масла: цены выросли на 7,9%. Стоимость проезда в автотранспорте выросла на 6,5%. При этом хлеб и хлебопродукты выросли в цене на 5,2%.

Подешевели на 3,4% яйца. Также упали в цене масло (на 1,5%) и творог (на 0,5%).

Напомним, в Украине также ожидают подорожание книг. Эксперты отрасли объяснили, что типографии работают на генераторах, дорожает бумага, не хватает работников. Все это приведет к сокращению тиражей и росту цены книи на 20-30%.