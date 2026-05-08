Полицейские сообщили о подозрении 25-летнему военнослужащему, пытавшемуся помочь группе мужчин нелегально уехать из Украины. Схему разоблачили пограничники в Подольском районе Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Делок действовал вместе с сообщником. Военный забрал в Киевской и Черкасской троих мужчин в возрасте от 24 до 46 лет, которых подыскал сообщник, и по маршруту последнего привез их на собственном авто к границе с непризнанным Приднестровьем. Далее мужчины должны были пересечь границу пешком по предоставленным инструкциям.

Правоохранители задержали водителя, изъяли его телефон и автомобиль. Решается вопрос о наложении судом ареста на машину.

Военнослужащему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 332 УК (содействие незаконной переправке лиц через госграницу). Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в 240 тысяч гривен.

Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

На троих пассажиров пограничники составили админпротоколы за попытку незаконного пересечения границы.

Правоохранители устанавливают личность сообщника задержанного.

Напомним, СБУ, ГБР и Нацполиция заблокировали восемь новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов схем в разных регионах Украины. Стоимость "услуг" достигала 25 тысяч долларов.