07:48  07 мая
Смертельное ДТП на дамбе в Тернополе: один человек погиб, другой – в больнице
01:35  07 мая
"Везде надо башлять": Даша Астафьева призналась, почему прекратила карьеру певицы
00:35  07 мая
Звезда "Холостяка" Инна Белень раскрыла имя новорожденной дочери
UA | RU
UA | RU
Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
07 мая 2026, 08:59

Парад в Москве и информационный хаос: что действительно готовит Кремль

07 мая 2026, 08:59
Читайте також українською мовою
История с "парадом в Москве" все больше похожа на классическую информационно-психологическую операцию Кремля
История с "парадом в Москве" все больше похожа на классическую информационно-психологическую операцию Кремля
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Вопрос только в том, какова ее подлинная цель.

Судите сами. Последние две недели в Москве нагнетается сплошная конспирология. Вбрасывается информация, что путин где-то скрывается не в своих резиденциях, а Компартии разрешают проведение оппозиционных митингов (где, очевидно, переписывают участников). Собчак записывает Илью Ремесло – военкора, который говорит о Навальном, Пригожине и остановке войны. Куда смотрит ФСБ?

Это выглядит как контролируемый выпуск пара и одновременно тестирование общественной реакции. Параллельно в Кремле обостряется конкуренция между политическими игроками за влияние.

На этом фоне путин посылает сигналы кнаружи. Якобы было какое-то обращение к Трампу, какие-то письма европейским лидерам, разговоры о "перемирии". Все это накладывается на украинский информационный контекст, где активно распространяется тезис, что "путин боится Украины". И на предложение Зеленского начать перемирие 6 мая отвечает дроновыми ударами.

Но здесь возникает ключевое противоречие. Если "боится", то почему отвечает ударами на предложения Киева ввести перемирие 6 мая? Почему вместо деэскалации у нас наоборот – наращивание атак?

Именно в этом противоречии и может скрываться настоящий ответ. Потому что логика таких спецкампаний не в том, чтобы в ком-то убедить. А в том, чтоб наоборот запутать. Создать одновременно несколько реальностей и заставить аудиторию самую выбрать наиболее ложную. Это очень похоже на классическую модель управляемого информационного хаоса.

Что это дает Кремлю? Во-первых, создать внешний эффект. Россия в очередной раз пытается убедить, что в Кремле ищут мир, а Украина хочет эскалации.

Во-вторых, внутренний эффект. Атмосфера нестабильности, слухи об угрозах, странные сигналы сверху – все это готовит российское общество к непопулярным решениям. В том числе к новой волне мобилизации – открытой или скрытой.

В-третьих, военный аспект. Информационный шум отвлекает и смещает фокус, он создает иллюзию, что главное событие уже происходит (парад, "перемирие", внутренние проблемы РФ), тогда как реальные действия могут готовиться в другой плоскости.

Именно поэтому привязка к 8-9 мая может быть не целью, а лишь прикрытием для организованной атаки, о которой предупреждают иностранные разведсообщества. Как вариант.

Важно понимать, что все эти сигналы обязательно являются частью единого плана. Но и не нужно преуменьшать риски. Информационный фон разогрет, месседжи противоречивы, аудитории – как внутренняя, так и внешняя – постепенно подводятся к нужным выводам. И вся эта история может оказаться только дымовым занавесом для решений, которые Кремль уже готов реализовать.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина РФ война Кремль парад День победы информационная атака перемирие Путин
 
Подписывайтесь на RegioNews
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
В Полтавской области мужчина нашел мертвой 13-летнюю дочь: полиция устанавливает причины смерти
07 мая 2026, 09:23
В Днепре взорвался припаркованный автомобиль: есть пострадавшие
07 мая 2026, 09:08
Заманил внучку на чердак: на Киевщине будут судить мужчину за сексуальное насилие над 9-летней девочкой
07 мая 2026, 08:57
Российские обстрелы в Донецкой области: три человека погибли, 6 – ранены
07 мая 2026, 08:46
В Польше расследуют нападение на 14-летнего украинца: подробности инцидента
07 мая 2026, 08:38
В Полтавской области водитель погиб под колесами своего автобуса
07 мая 2026, 08:30
Избил курсанта и угрожал свидетелю: будут судить командира Харьковского вуза
07 мая 2026, 08:22
РФ выпустила по Украине более 100 беспилотников: есть попадания на 6 локациях
07 мая 2026, 08:15
Военные РФ атаковали пять районов Днепропетровщины: последствия
07 мая 2026, 07:56
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Николай Княжицкий
Геннадий Друзенко
Все блоги »