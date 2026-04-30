11:05  30 апреля
"Не лги": в Раде Безугла вмешалась в выступление Федиенко
08:49  30 апреля
В Польше в лесу нашли тело пропавшей украинки – продолжается расследование
07:57  30 апреля
В Харькове возле супермаркета взорвался автомобиль – есть пострадавший
UA | RU
UA | RU
30 апреля 2026, 13:25

Скандал с имениями "Вовы" и "Андрея": в ОП отказались комментировать расследование

Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Офисе Президента кратко отреагировали на резонансное расследование строительства элитных поместий в кооперативе "Династия" для руководства государства

Об этом сообщила журналистка Елена Трибушная в Facebook, ссылаясь на коммуникацию с представителями ОП, передает RegioNews.

По ее словам, после обнародования материалов с записями о лицах, которых у них называют "Вова" и "Андрей", публичной реакции от Офиса Президента в течение дня не последовало.

"Вроде бы ничего не происходит. Вроде бы и не существует никакого "кооператива Династия", будто не существует никаких четырех поместий для четырех кумовьев, друзей и бизнес-партнеров. Вроде бы не было никаких "пленок", – отметила Трибушна.

Журналистка рассказала, что обратилась с рядом вопросов через официальный канал коммуникации с пресс-службой президента, в частности, относительно возможной связи упомянутых лиц со строительством в кооперативе "Династия", а также осведомленности руководства государства об этих объектах.

Скриншот с видео

Ответ Офиса Президента был лаконичным: "Не комментируем".

"Действительно, что здесь теперь скажешь. Шла война, гибли люди, проваливались контрнаступления, "крепость Бахмут", "крепость Покровск", военным 4 года не за что повышать выплаты…", – подчеркнула Трибушна.

Напомним, издание "Украинская правда" обнародовало первую часть так называемых "пленок Миндича" – расшифровок разговоров, задокументированных НАБУ и САП в рамках антикоррупционной операции "Мидас".

Отдельный блок записей касается коттеджного кооператива "Династия" в Козине под Киевом. В разговорах обсуждается строительство четырех частных домов, в том числе их обустройство, инженерия и возможное "замораживание" работ из-за внимания правоохранителей.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Татьяна Николаенко
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Все блоги »