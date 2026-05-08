Алкоголь известных брендов под видом дипвантажа: в Украине разоблачили схему контрабанды на 4 млн грн
Правоохранители разоблачили группу лиц, наладивших незаконный ввоз алкоголя без уплаты налогов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.
Организаторы схемы использовали связи в дипломатических учреждениях иностранных государств в Украине, чтобы оформлять продукцию как груз для служебного пользования, не подлежащий налогообложению.
По такой схеме в страну завезли элитный алкоголь на сумму более 4 миллионов гривен.
После прохождения таможни товар не попадал к дипломатам, а развозился по гаражам и складам для дальнейшей продажи в розницу.
На изъятую продукцию наложен арест.
Шестерым участникам схемы сообщили о подозрении в контрабанде и незаконном сбыте подакцизных товаров.
Пятерым фигурантам суд избрал меру пресечения в виде залога – почти 1 млн грн каждому.
