Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Организаторы схемы использовали связи в дипломатических учреждениях иностранных государств в Украине, чтобы оформлять продукцию как груз для служебного пользования, не подлежащий налогообложению.

По такой схеме в страну завезли элитный алкоголь на сумму более 4 миллионов гривен.

После прохождения таможни товар не попадал к дипломатам, а развозился по гаражам и складам для дальнейшей продажи в розницу.

На изъятую продукцию наложен арест.

Шестерым участникам схемы сообщили о подозрении в контрабанде и незаконном сбыте подакцизных товаров.

Пятерым фигурантам суд избрал меру пресечения в виде залога – почти 1 млн грн каждому.

