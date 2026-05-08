В Обуховском районе правоохранители устанавливают обстоятельства смертельной травмы женщины на железной дороге

Об этом сообщила полиция области.

Трагический случай произошел 6 мая в селе Здоровка Васильковской территориальной громады.

В полицию о происшествии сообщил медицинский работник. Предварительно установлено, что вблизи станции Черкес электропоезд сообщением Киев – Васильков совершил наезд на 70-летнюю женщину, которая находилась на железнодорожном пути.

По данным правоохранителей, машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако из-за значительной скорости избежать наезда не удалось. От полученных травм потерпевшая погибла на месте происшествия.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель человека (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины).

Полиция Киевщины призывает граждан быть максимально внимательными вблизи железнодорожных путей.

