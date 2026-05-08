Сергей Фурса Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital
08 мая 2026, 07:47

Как Украина уже изменила смысл парада Путина – без всякого удара

Читайте також українською мовою
Конечно, мы не будем бить по параду в Москве. Просто потому что лучше бить по интересным целям, от которых оттянут ПВО
И просто потому, что даже если бы мы хотели унизить путина и россиян, а мы, конечно, этого очень хотим, то удар по параду был бы не лучшим шагом.

Но Украина уже унизила Россию. И наибольшим унижением будет то облегчение, которое ощутят Путин и ко в момент завершения парада. Когда скажут сами себе "слава богу, ничего не случилось". И вот в этот момент они поймут. И будут понимать, что все вокруг тоже понимают. Особенно после той истерики, которую устроили россияне, угрожая в очередной раз испепелить Киев.

И когда Путин будет спешить после парада в Бункер, с подозрением глядя на всех вокруг, особенно на Шойгу, он будет чувствовать себя униженным. Он боялся. Боялся, что "какие-то" украинцы могут ударить по его параду.

По самому важному символу его идеологии. Где нет будущего. И нужно поклоняться великому прошлому. Символу победы. Символу силы. Который в этот момент станет символом слабости. Разрушая миф гораздо лучше, чем пара дронов, которые могла бы долететь.

Облегчение, которое почувствует Путин, спрятавшись в бункере, будет преследовать его и напоминать ему, что он слабый старец, который не смог. Это унижение, которое он не сможет забыть. И какое почувствуют все вокруг. От окружения Путина до доярки тети Фроси. От Медведева до московского хипстера, которому на время парада отключат интернет.

Да, возможно это унижение заставит его нанести террористический удар по украинским городам. Но одновременно оно станет еще одним кирпичом, выпадающим из под ног империи. Потому что россияне не терпят слабости. Не прощают слабость. Они могут простить репрессии, особенно если эти репрессии затрагивают соседа, а не самих. Но начальник не может быть слаб. Может воровать. Может быть тупым. Но не слабым.

А Путин теперь слаб. У него даже будет парад слабости. И кто мы такие, чтобы мешать ему произойти...

Украина РФ Москва Путин День победы парад ПВО
 
