Во Львове продолжается эпидемиологическое расследование из-за вспышки острой кишечной инфекции в одном из дошкольных учреждений города

Об этом сообщает Львовский областной центр контроля и профилактики болезней, передает RegioNews.

По состоянию на 7 мая зарегистрировано 8 случаев заболевания. Все больные находятся в инфекционном стационаре.

У пациентов наблюдаются характерные симптомы кишечной инфекции – тошнота, рвота, диарея, боль в животе, общая слабость и повышенная температура.

По информации медиков, состояние госпитализированных оценивается как средней тяжести. В двух случаях лабораторно подтвержден сальмонеллез.

Специалисты проводят комплекс противоэпидемических мероприятий. В частности, идет опрос больных, родителей и контактных лиц, а также исследование пищевых продуктов, питьевой воды и смывов с объектов в заведении.

Пока источник инфекции и факторы передачи устанавливаются. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове сразу пятеро воспитанников заведения дошкольного образования №183 оказались на больничных койках с симптомами острой кишечной инфекции. Дети из разных возрастов начали поступать в областную инфекционную больницу 5 и 6 мая.