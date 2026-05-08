Сожитель замначальника киевской полиции ведет бизнес с коллаборантом - СМИ

Cожительница первого заместителя начальника ГУНП в г. Киеве Артема Родыгина, по данным СМИ, стала вести совместный бизнес с Тарасом Чекурдой. Он ранее был осужден за коллаборационную деятельность

Об этом сообщает Bihus.Info, передает RegioNews.

Артем Родыгин занимает должность первого замначальника столичного главка. Также считается, что он входит в число наиболее приближенных людей к главе Нацпола Ивану Выгивскому.

В своей декларации за прошлый год Артем Родыгин указал Татьяну Гураль как личность, с которой он проживает совместно, но не состоит в браке. Известно, что раньше она работала следователем в киевской полиции. После недавнего увольнения из правоохранительных органов открыла адвокатское бюро и занялась аграрным бизнесом в Полтавской области.

По данным YouControl, весной 2025 года Гураль стала совладелицей компаний Райземинвест-2017 и Ольховатское, занимающихся выращиванием зерновых, бобовых и масличных культур на Полтавщине. К тому времени ее бизнес-партнершей стала Валерия Чекурда. Это мать бизнесмена Тараса Чекурды, которого в 2025 году признали виновным в коллаборационной деятельности.

По данным следствия, после оккупации части Запорожской и Херсонской областей бизнес Чекурды - в том числе два дельфинария из сети "Оскар" - продолжил работу во взаимодействии с оккупационными властями РФ. То есть эти дельфинации перерегистрировали по российскому законодательству. Среди основателей российских компаний-дельфинариев оказались мать и жена Чекурды. Когда Чекурда заключил соглашение со следствием, он признал вину в коллаборационной деятельности и получил испытательный срок.

После смерти Валерии Чекурды бизнесмен официально "зашел" в совместный аграрный бизнес с Татьяной Гураль. Журналисты отметили, что криминальное прошлое нового партнера не смутило женщину. По словам СМИ, "проблемы аграрного бизнеса Чекурды со стражами порядка начали странным образом исчезать".

Отмечается, что ООО "Ольховатское" имело определенные проблемы. В частности, в Полтавской области прокуроры пытались арестовать земли предприятия. Позиция правоохранителей заключалась в том, что компания, которая является правопреемницей более старого агропредприятия, переоформила земельные участки на основании акта 1994 года, и этот документ якобы устаревший и не дает права на переоформление земли.

Однако весной 2025 года Татьяна Гураль стала совладелицей "Ольховатского", а в сентябре суд снял арест с земель компании. В судебных материалах отмечается, что следователь прочитал устав компании, передаточный акт, судебные решения и решил закрыть производство. Позже, в марте 2026 года, Гураль выкупила у совместной с Чекурдой компании часть этих земель – около 40 гектаров.

В ответе на запрос журналистов первый заместитель начальника полиции Киева заявил, что ни он, ни его сожительница не знали о коллаборационной деятельности Чекурды. Правоохранитель также осудил ведение бизнеса с коллаборантами.

Он отметил, что Татьяна Гураль учтет информацию журналистов. Также он добавил, что его влияние на полицейских или прокуроров из Полтавщины отсутствует.

