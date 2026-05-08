Подрыв автомобиля военного в Днепре: одного из исполнителей задержали при попытке побега за границу
Правоохранители задержали двух парней, причастных к теракту в Соборном районе Днепра
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры и СБУ.
Установлено, что 21-летний и 22-летний жители Самаровского района работали на российские спецслужбы за денежное вознаграждение. Исполнители заложили под автомобиль военнослужащего самодельную взрывчатку и установили рядом камеру для трансляции в реальном времени. В дальнейшем куратор из РФ дистанционно привел устройство в действие.
В результате взрыва пострадали двое мужчин.
Правоохранители идентифицировали личности исполнителей подрыва. Одного из них задержали в Днепре. Другого перехватили на попытке побега за границу, где он надеялся укрыться от правосудия.
Во время обысков у фигурантов изъяли мобильные телефоны, сим-карты и одежду, которые они использовали при подготовке и совершении теракта.
Злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 УК (террористический акт). Фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, припаркованный автомобиль взорвался в Соборном районе Днепра в четверг, 7 мая около 7:30.